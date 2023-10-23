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Верхотурским спасателям пришлось выручать корову

13.21 Суббота, 28 октября 2023
Фото: ВК-группа «Подслушано у Тракториста» / vk.com/public66136171
Несчастный случай произошёл на уходящей неделе с незадачливой бурёнкой в Верхотурье. Бедное животное не заметило заросшую травой выгребную яму и рухнуло на самое дно.

Самостоятельно выбраться из ловушки коровка не имела никаких возможностей. К счастью, жалобное мычание из-под земли услышали жители ближайшего многоквартирного дома. Но и они не смогли помочь животному — оказалось, что доставать корову из ямы столь же тяжело, как тянуть сказочного бегемота из болота. Пришлось вызывать спасателей.

Как сообщают в соцсетях, прибывшим к выгребной яме спасателям понадобились кран и текстильные стропы. После того, как корову выудили из ямы, её передали переволновавшимся владельцам.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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