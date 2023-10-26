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Свердловских полицейских обвинили в избиении пьяного задержанного
Стоп-кадр с видео телеграм-канала «Инцидент Екатеринбург» / t.me/incekb
В селе Байкалово полицейский устроили драку с задержанным. В интернете появилось видео-свидетельство этого происшествия.
В видеоролике продолжительностью менее минуты запечатлено, как на сельской улице двое полицейских пытаются посадить в служебную машину (в народе прозванную «коробком») мужчину, который находится в явно нетрезвом состоянии. Задержанный, по всей видимости, говорит нечто оскорбительное, после чего один из «стражей порядка» начинает его бить. «Поединок» завершается тем, что пьяный сельчанин падает, но полицейский, прижав его голову к земле коленом, продолжает наносить удары. Заметив, что ведётся съёмка, представитель власти выхватывает мобильный телефон из рук ещё одного участника конфликта, на этом видео прерывается.
По надписи на полицейской машине легко установить, что полицейские, ставшими героями скандального ролика, служат в МО МВД России «Байкаловский». Инцидент, соответственно, произошёл в селе Байкалово Байкаловского района Свердловской области.
Опубликовавший скандальное видео телеграм-канал «Инцидент Екатеринбург» со ссылкой на руководителя пресс-службы Свердловского главка МВД Валерий Горелых сообщает, что по данному факту уже начата служебная проверка действий полицейского наряда.
В видеоролике продолжительностью менее минуты запечатлено, как на сельской улице двое полицейских пытаются посадить в служебную машину (в народе прозванную «коробком») мужчину, который находится в явно нетрезвом состоянии. Задержанный, по всей видимости, говорит нечто оскорбительное, после чего один из «стражей порядка» начинает его бить. «Поединок» завершается тем, что пьяный сельчанин падает, но полицейский, прижав его голову к земле коленом, продолжает наносить удары. Заметив, что ведётся съёмка, представитель власти выхватывает мобильный телефон из рук ещё одного участника конфликта, на этом видео прерывается.
По надписи на полицейской машине легко установить, что полицейские, ставшими героями скандального ролика, служат в МО МВД России «Байкаловский». Инцидент, соответственно, произошёл в селе Байкалово Байкаловского района Свердловской области.
Опубликовавший скандальное видео телеграм-канал «Инцидент Екатеринбург» со ссылкой на руководителя пресс-службы Свердловского главка МВД Валерий Горелых сообщает, что по данному факту уже начата служебная проверка действий полицейского наряда.
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