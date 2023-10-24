В Первоуральске семь школьников попали в больницу из-за перцового баллончика

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В раздевалке первоуральской школы №15 один из учеников распылил перцовый баллончик. В результате семь учащихся младших классов попали в больницу.Как сообщили в пресс-службе регионального Минздрава, двое детей находятся в реанимационно-анестезиологическом отделении, еще пятеро – госпитализированы в педиатрическое отделение. Общее состояние детей оценивается средней степени тяжести.Сейчас они находятся под контролем специалистов.