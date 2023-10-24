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В Первоуральске семь школьников попали в больницу из-за перцового баллончика
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В раздевалке первоуральской школы №15 один из учеников распылил перцовый баллончик. В результате семь учащихся младших классов попали в больницу.
Как сообщили в пресс-службе регионального Минздрава, двое детей находятся в реанимационно-анестезиологическом отделении, еще пятеро – госпитализированы в педиатрическое отделение. Общее состояние детей оценивается средней степени тяжести.
Сейчас они находятся под контролем специалистов.
Как сообщили в пресс-службе регионального Минздрава, двое детей находятся в реанимационно-анестезиологическом отделении, еще пятеро – госпитализированы в педиатрическое отделение. Общее состояние детей оценивается средней степени тяжести.
Сейчас они находятся под контролем специалистов.
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