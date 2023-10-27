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Глава СК заинтересовался расследованием дела о травмировавшейся о гончарный аппарат екатеринбурженке
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин попросил доложить о ходе расследования дела по факту инцидента во время школьной экскурсии, где школьница из Екатеринбурга травмировала руку о лопасти двигателя гончарного аппарата.
Инцидент, о котором идет речь, произошел в мае прошлого года. Тогда екатеринбургские четвероклассники поехали на экскурсию, на которой детям хотели показать, как работать с гончарным кругом. Дети стояли вокруг гончарного аппарата и наблюдали за процессом, но в какой-то момент одна из девочек неудачно положила руку на вентиляционное отверстие двигателя гончарного круга. Ее пальцы попали в лопасти и ей раздробило кости.
По данным портала «Е1», у девочки были открытые переломы третьего, четвертого и пятого пальцев, размозжение сухожилия и рваные раны. Травму оценили как вред здоровью средней тяжести, но ответственность за инцидент никто не понес. Утверждается, что родители девочки писали заявления в полицию и прокуратуру, но им отказывали в возбуждении уголовного дела.
«По данному факту следственными органами СК России по Свердловской области расследуется уголовное дело по статье 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»,
– сообщил Следком.
Инцидент, о котором идет речь, произошел в мае прошлого года. Тогда екатеринбургские четвероклассники поехали на экскурсию, на которой детям хотели показать, как работать с гончарным кругом. Дети стояли вокруг гончарного аппарата и наблюдали за процессом, но в какой-то момент одна из девочек неудачно положила руку на вентиляционное отверстие двигателя гончарного круга. Ее пальцы попали в лопасти и ей раздробило кости.
По данным портала «Е1», у девочки были открытые переломы третьего, четвертого и пятого пальцев, размозжение сухожилия и рваные раны. Травму оценили как вред здоровью средней тяжести, но ответственность за инцидент никто не понес. Утверждается, что родители девочки писали заявления в полицию и прокуратуру, но им отказывали в возбуждении уголовного дела.
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