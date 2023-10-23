На трассе Пермь – Екатеринбург произошла массовая авария с участием грузовиков

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Вчера, 26 октября, около 18.00 в Свердловской области на 313-м километре трассе столкнулись грузовики и легковой автомобиль. В массовой аварии из людей никто не пострадал.Как сообщает УГИБДД по Свердловской области, грузовик SITRAK, чтобы объехать дорожный затор выехал на встречную полосу, где в это время ехал легковой Volkswagen Polo. Стремясь уйти от столкновения, водитель легкового автомобиля вывернул руль вправо и столкнулся с грузовым Renault в составе с полуприцепом, который отбросило на стоящий в заторе грузовой Volvo.К счастью, в ДТП никто не пострадал. Только машины получили механические повреждения.Сообщается, что в момент аварии в легковом автомобиле находились три человека, ехавшие из Екатеринбурга в поселок Дружинино.Как пояснил водитель SITRAK в разговоре с госавтоинспекторами, он не думал о том, что создаст аварийную ситуацию, когда будет объезжать пробку. В отношении него составили протокол за выезд на встречную полосу в нарушение ПДД (ч.4 ст.12.15 КоАП РФ).