Возрастное ограничение 18+
На трассе Пермь – Екатеринбург произошла массовая авария с участием грузовиков
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Вчера, 26 октября, около 18.00 в Свердловской области на 313-м километре трассе столкнулись грузовики и легковой автомобиль. В массовой аварии из людей никто не пострадал.
Как сообщает УГИБДД по Свердловской области, грузовик SITRAK, чтобы объехать дорожный затор выехал на встречную полосу, где в это время ехал легковой Volkswagen Polo. Стремясь уйти от столкновения, водитель легкового автомобиля вывернул руль вправо и столкнулся с грузовым Renault в составе с полуприцепом, который отбросило на стоящий в заторе грузовой Volvo.
К счастью, в ДТП никто не пострадал. Только машины получили механические повреждения.
Сообщается, что в момент аварии в легковом автомобиле находились три человека, ехавшие из Екатеринбурга в поселок Дружинино.
Как пояснил водитель SITRAK в разговоре с госавтоинспекторами, он не думал о том, что создаст аварийную ситуацию, когда будет объезжать пробку. В отношении него составили протокол за выезд на встречную полосу в нарушение ПДД (ч.4 ст.12.15 КоАП РФ).
Как сообщает УГИБДД по Свердловской области, грузовик SITRAK, чтобы объехать дорожный затор выехал на встречную полосу, где в это время ехал легковой Volkswagen Polo. Стремясь уйти от столкновения, водитель легкового автомобиля вывернул руль вправо и столкнулся с грузовым Renault в составе с полуприцепом, который отбросило на стоящий в заторе грузовой Volvo.
К счастью, в ДТП никто не пострадал. Только машины получили механические повреждения.
Сообщается, что в момент аварии в легковом автомобиле находились три человека, ехавшие из Екатеринбурга в поселок Дружинино.
Как пояснил водитель SITRAK в разговоре с госавтоинспекторами, он не думал о том, что создаст аварийную ситуацию, когда будет объезжать пробку. В отношении него составили протокол за выезд на встречную полосу в нарушение ПДД (ч.4 ст.12.15 КоАП РФ).
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Под Ревдой столкнулись легковушка и рейсовый автобус
23 октября 2023
23 октября 2023