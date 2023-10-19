Свердловские власти объявили завершение пожароопасного сезона





– объяснили в областном департаменте информационной политики региона. «Решение связано с понижением среднесуточных температур и снижением пожарной опасности в лесах»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня, 23 октября, власти Свердловской области официально объявили завершение пожароопасного сезона. Соответствующий приказ подписал министр природных ресурсов и экологии Денис Мамонтов.Теперь сотрудники лесничеств, лесных парков и заповедников смогу подвести итоги, а «Уральская авиабаза» перейдет на межсезонный режим работы, который включает в себя техническое обслуживание, ремонт и консервацию лесопожарной техники и средств пожаротушения.