Под Ревдой столкнулись легковушка и рейсовый автобус





– пояснили в ведомстве. «В ходе проверки сотрудниками ГИБДД будут установлены причины и обстоятельства произошедшего ДТП. Прокуратура даст оценку законности процессуального решения, принятого органами полиции по результатам административного расследования»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня, 23 октября, утром, около 08.30, под Ревдой водитель рейсового пассажирского автобуса не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Renault Logan.Как сообщили в УГИБДД, в результате ДТП пострадали три человека: водитель и два пассажира легкового автомобиля. Водитель и пассажиры автобуса травм не получили. Пострадавших осмотрели и увезли в больницу для дальнейшего обследования и оказания медицинской помощи.Расследование по факту дорожно-транспортного происшествия пообещала проконтролировать ревдинская прокуратура.