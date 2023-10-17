Возрастное ограничение 18+
Под Ревдой столкнулись легковушка и рейсовый автобус
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Сегодня, 23 октября, утром, около 08.30, под Ревдой водитель рейсового пассажирского автобуса не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Renault Logan.
Как сообщили в УГИБДД, в результате ДТП пострадали три человека: водитель и два пассажира легкового автомобиля. Водитель и пассажиры автобуса травм не получили. Пострадавших осмотрели и увезли в больницу для дальнейшего обследования и оказания медицинской помощи.
Расследование по факту дорожно-транспортного происшествия пообещала проконтролировать ревдинская прокуратура.
Как сообщили в УГИБДД, в результате ДТП пострадали три человека: водитель и два пассажира легкового автомобиля. Водитель и пассажиры автобуса травм не получили. Пострадавших осмотрели и увезли в больницу для дальнейшего обследования и оказания медицинской помощи.
Расследование по факту дорожно-транспортного происшествия пообещала проконтролировать ревдинская прокуратура.
«В ходе проверки сотрудниками ГИБДД будут установлены причины и обстоятельства произошедшего ДТП. Прокуратура даст оценку законности процессуального решения, принятого органами полиции по результатам административного расследования»,
– пояснили в ведомстве.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Екатеринбурге пассажирский автобус сбил ребенка
17 октября 2023
17 октября 2023
Автобус раздавил прилёгшего на дорогу туринца
21 октября 2023
21 октября 2023
В центре Екатеринбурга легковушка столкнулась с трамваем
14 октября 2023
14 октября 2023