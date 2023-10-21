За рулём своего автомобиля умер экс-командир свердловского полка ДПС

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Полковник полиции Борис Литвин умер сегодня прямо во время движения за рулём своей машины. Смерть застала бывшего командира полка ДПС Свердловской области на загородной дороге между Екатеринбургом и Пермью.Согласно сообщениям ГИБДД Свердловской области, сегодня, 22 октября, Борис Литвин управлял своим внедорожником. Вместе с ним в машине находилась его супруга. На 339 километре трассы Пермь — Екатеринбург Литвину стало плохо и он потерял сознание. Женщина попыталась перехватить управление, но машина съехала с дороги и остановилась только в диком поле между трассой и лесом.По предварительной версии, Борис Литвин умер от сердечного приступа. Ему было 67 лет.