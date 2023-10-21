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За рулём своего автомобиля умер экс-командир свердловского полка ДПС
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области / t.me/gibdd_66
Полковник полиции Борис Литвин умер сегодня прямо во время движения за рулём своей машины. Смерть застала бывшего командира полка ДПС Свердловской области на загородной дороге между Екатеринбургом и Пермью.
Согласно сообщениям ГИБДД Свердловской области, сегодня, 22 октября, Борис Литвин управлял своим внедорожником. Вместе с ним в машине находилась его супруга. На 339 километре трассы Пермь — Екатеринбург Литвину стало плохо и он потерял сознание. Женщина попыталась перехватить управление, но машина съехала с дороги и остановилась только в диком поле между трассой и лесом.
По предварительной версии, Борис Литвин умер от сердечного приступа. Ему было 67 лет.
Согласно сообщениям ГИБДД Свердловской области, сегодня, 22 октября, Борис Литвин управлял своим внедорожником. Вместе с ним в машине находилась его супруга. На 339 километре трассы Пермь — Екатеринбург Литвину стало плохо и он потерял сознание. Женщина попыталась перехватить управление, но машина съехала с дороги и остановилась только в диком поле между трассой и лесом.
По предварительной версии, Борис Литвин умер от сердечного приступа. Ему было 67 лет.
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