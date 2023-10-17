Автоинспекторы Верхней Пышмы нашли перевернувшуюся иномарку со спящей женщиной

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Дорожно-транспортное происшествие с участием одной машины и очень беспечной (ну, или очень пьяной) дамы случилось на дороге под Верхней Пышмой. Этот казусный случай, к счастью, обошёлся без жертв и даже без травм.Представители дорожно-постовой службы Верхней Пышмы обнаружили этим утром перевернувшийся автомобиль на 15 километре загородной дороги, ведущей в сторону Невьянска. Чёрный «Фиат Альбеа» лежал на боку в кювете, и оказаться в нём могли хоть тяжело травмированные люди, хоть даже погибшие. Но постовые увидели в салоне разбившейся иномарки... мирно посапывающую женщину.Разбудив незнакомку, ДПС-ники познакомились с ней и выяснили, что она — и есть владелица попавшего в аварию автомобиля. Причём изрядно подвыпившая владелица — тест определил в выдыхаемом ею воздухе 1,6 мг/л алкоголя. Тут же картина произошедшего стала ясна. Женщина 1975 года рождения села за руль машины после алкогольных излияний и на загородной трассе, не справившись с управлением, «улетела» в кювет. И, вместо того, чтобы вызвать помощь, автолюбительница решила проспаться.Пьяную «шофёрку» привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ («управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения»). Данная статья далеко не самая строгая и предполагает наказание в иде штрафов и лишения водительских прав.