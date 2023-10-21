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В ночном столкновении двух иномарок под Краснотурьинском погиб человек
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области / t.me/gibdd_66
Минувшей ночью на загородной дороге возле Краснотурьинска машина иностранного производства с пьяным водителем за рулём врезалась в другую, припаркованную иномарку. При столкновении погибла пожилая женщина.
Смертельная авария произошла примерно в 3 часа ночи 22 октября на дороге между Краснотурьинском и посёлком Воронцовка. В стоявшую на парковочной площадке машину марки «Шевроле Лачети» на большой скорости врезался проезжавший со стороны Краснотурьинска автомобиль «Хонда Цивик». Все трое сидевших в припаркованной машине люди — 46-летний водитель и две его пассажирки возрастом 64 и 59 лет — получили травмы различной степени тяжести. Более молодая женщина пострадала больше всех и скончалась до прибытия «Скорой помощи». Водитель и вторая пассажирка были госпитализированы в Краснотурьинскую городскую больницу.
Виновник смертельного ДТП попытался уйти от ответственности и уехал с места происшествия. Скрываться долго не получилось. Сотрудники полиции нашли и задержали 33-летнего краснотурьинца и сдали коллегам из Госавтоинспекции. При медосвидетельствовании выяснилось, что водитель «Хонды» был пьян. Теперь ему придётся отвечать не только за гибель женщины, но так же за вождение в пьяном состоянии и за оставление места аварии.
Смертельная авария произошла примерно в 3 часа ночи 22 октября на дороге между Краснотурьинском и посёлком Воронцовка. В стоявшую на парковочной площадке машину марки «Шевроле Лачети» на большой скорости врезался проезжавший со стороны Краснотурьинска автомобиль «Хонда Цивик». Все трое сидевших в припаркованной машине люди — 46-летний водитель и две его пассажирки возрастом 64 и 59 лет — получили травмы различной степени тяжести. Более молодая женщина пострадала больше всех и скончалась до прибытия «Скорой помощи». Водитель и вторая пассажирка были госпитализированы в Краснотурьинскую городскую больницу.
Виновник смертельного ДТП попытался уйти от ответственности и уехал с места происшествия. Скрываться долго не получилось. Сотрудники полиции нашли и задержали 33-летнего краснотурьинца и сдали коллегам из Госавтоинспекции. При медосвидетельствовании выяснилось, что водитель «Хонды» был пьян. Теперь ему придётся отвечать не только за гибель женщины, но так же за вождение в пьяном состоянии и за оставление места аварии.
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