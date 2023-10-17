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Сбившая на Уралмаше ребёнка машина разыскивается в Екатеринбурге
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
Дорожно-транспортное происшествие с участием ребёнка произошло вечером минувшей пятницы. Водитель, допустивший наезд на человека, скрылся с места происшествия.
Установить виновника происшествия пытаются родственники пострадавшей. «Сбили мою дочь. Шла по тротуару вечером примерно в 19:40, 20 октября! Сбила машина и скрылась: выезжала, видимо, с шинки «Колёса даром». Спасибо людям, кто вызвал «Скорую» и собрал её вещи!», — пишет мама девочки в ВК-группе «Уралмаш-Эльмаш».
По словам родительницы, дочь сейчас с травмой находится в больнице. Попытки установить сбивший её автомобиль по камерам наблюдения пока не удалось. Женщина обратилась к согражданам, кто был очевидцем ДТП, с просьбой связаться с ней и поделиться информацией.
Установить виновника происшествия пытаются родственники пострадавшей. «Сбили мою дочь. Шла по тротуару вечером примерно в 19:40, 20 октября! Сбила машина и скрылась: выезжала, видимо, с шинки «Колёса даром». Спасибо людям, кто вызвал «Скорую» и собрал её вещи!», — пишет мама девочки в ВК-группе «Уралмаш-Эльмаш».
По словам родительницы, дочь сейчас с травмой находится в больнице. Попытки установить сбивший её автомобиль по камерам наблюдения пока не удалось. Женщина обратилась к согражданам, кто был очевидцем ДТП, с просьбой связаться с ней и поделиться информацией.
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