Два мотоцикла сгорели ночью в Екатеринбурге

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Минувшей ночью случился пожар на территории Кировского административного района Екатеринбурга. Несмотря на оперативную работу пожарных, без ущерба для горожан не обошлось.Ночной пожар вспыхнул в хозяйственной постройке на улице Комсомольской, всего в квартале от пожарной части №1. Огонь и дым в 4 часа утра заметил случайный прохожий. Он вызвал огнеборцев и указал им, где именно полыхает огненная стихия.На вызов прибыли две машины пожаротушения и 8 человек личного состава. Менее 15 минут им понадобилось на локализацию пожара и менее получаса — на ликвидацию открытого горения. Уже к рассвету пожарные закончили работу, включая проливку и разбор сгоревших конструкций.По окончании работы были подведены итоги пожара — полыхало на площади 30 квадратных метров, помимо строения пострадало хозяйственное имущество и два мотоцикла, которые вряд ли теперь подлежат ремонту.