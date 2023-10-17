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Два мотоцикла сгорели ночью в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Минувшей ночью случился пожар на территории Кировского административного района Екатеринбурга. Несмотря на оперативную работу пожарных, без ущерба для горожан не обошлось.
Ночной пожар вспыхнул в хозяйственной постройке на улице Комсомольской, всего в квартале от пожарной части №1. Огонь и дым в 4 часа утра заметил случайный прохожий. Он вызвал огнеборцев и указал им, где именно полыхает огненная стихия.
На вызов прибыли две машины пожаротушения и 8 человек личного состава. Менее 15 минут им понадобилось на локализацию пожара и менее получаса — на ликвидацию открытого горения. Уже к рассвету пожарные закончили работу, включая проливку и разбор сгоревших конструкций.
По окончании работы были подведены итоги пожара — полыхало на площади 30 квадратных метров, помимо строения пострадало хозяйственное имущество и два мотоцикла, которые вряд ли теперь подлежат ремонту.
Ночной пожар вспыхнул в хозяйственной постройке на улице Комсомольской, всего в квартале от пожарной части №1. Огонь и дым в 4 часа утра заметил случайный прохожий. Он вызвал огнеборцев и указал им, где именно полыхает огненная стихия.
На вызов прибыли две машины пожаротушения и 8 человек личного состава. Менее 15 минут им понадобилось на локализацию пожара и менее получаса — на ликвидацию открытого горения. Уже к рассвету пожарные закончили работу, включая проливку и разбор сгоревших конструкций.
По окончании работы были подведены итоги пожара — полыхало на площади 30 квадратных метров, помимо строения пострадало хозяйственное имущество и два мотоцикла, которые вряд ли теперь подлежат ремонту.
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