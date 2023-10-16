Столкновение сразу четырёх машин произошло между Пермью и Екатеринбургом

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Крупная автоавария произошла сегодня, 21 октября, на трассе «Пермь — Екатеринбург». На 314 километре этой автодороги «встретились» сразу четыре машины, в том числе — грузовые.По информации Госавтоинспекции Свердловской области, участниками дорожно-транспортного происшествия стали автомашины «Мерседес» с полуприцепом, грузовой автомобиль «Хово», «Киа Рио» и «Вольво» с полуприцепом. Причины аварии и степень вины каждого из участников устанавливают сотрудники ГИБДД, выехавшие на место происшествия. Одновременно с этим они оказывают помощь автомобилистом при проезде данного участка дороги, где из-за обломков машин движение затруднено.О пострадавших на данный момент не известно, но сообщается, что водителю «Мерседеса» потребовалась медицинская помощь.