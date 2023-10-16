В центре Нижнего Тагила повредили газопровод

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Более 250 многоквартирных домов Нижнего Тагила остались сегодня без газа. Это произошло в результате рукотворной аварии в самом центре уральского города.Авария произошла сегодня, 21 октября, на пересечении проспекта Ленина и улицы Октябрьской революции. Примерно в 10:55 при проведении земляных работ здесь была повреждена линия газопровода высокого давления. При этом газа оказались временно лишены около 20 тысяч жителей Нижнего Тагила, проживающих по вышеуказанным улицам, а так же в домах на улицах Карла Маркса, Строителей, Горошникова, Садовая, Мира, Газетная, Первомайская, Ломоносова и Пархоменко.Восстановлением газоснабжения занимаются работники АО «ГАЗЭКС». Жителей просят временно перекрыть в своих квартирах газовые краны до последующих извещений либо до прихода специалистов газовой службы.В связи с прорывом газопровода прокуратура Ленинского района города Нижний Тагил организовала проверку. По её итогам ведомство даст правовую оценку соблюдению законодательства о бесперебойном снабжении граждан коммунальными ресурсами, а также соблюдению законодательства при проведении земляных работ.