Автобус раздавил прилёгшего на дорогу туринца

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Накануне, 20 октября, в Туринске под колёсами пассажирского автобуса погиб человек. Он опрометчиво решил подремать посреди проезжей части в тёмное время суток.Наезд автобуса марки «ПАЗ» на человека произошёл примерно в 21:00 на улице Некрасова в Туринске. Водитель общественного транспорта не заметил мужчину в тёмной одежде, который лежал посреди проезжей части. Поняв, что произошло страшное, 23-летний водитель сам вызывал сотрудников ГИБДД и «Скорую помощь».По информации от Госавтоинспекция Свердловской области известно, что погибшему было 60 лет. Он проживал неподалёку от места происшествия, а в тот день покупал бутылку водки. Таким образом, можно предположить, что туринец в момент гибели находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Выяснить это предстоит судмедэкспертам.Что касается водителя автобуса, медосвидетельствование показало отсутствие алкоголя в его организме. В ДТП он угодил после окончания смены, по пути на автостанцию. Пассажиров в его автобусе в момент наезда на человека не было.