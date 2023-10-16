На трассе между Екатеринбургом и Тюменью произошла авария с шестью участниками

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Сразу шестеро человек стали участниками ДТП, которое случилось накануне вечером на загородной дороге между Тюменью и Екатеринбургом. В 77 километрах от уральской столицы столкнулись грузовик и две легковушки.Причиной ДТП предварительно называется несоблюдение боковой дистанции водителем грузовой машины марки «Фритлайнер». Он ехал в сторону Екатеринбурга, когда произошло столкновение с попутным автомобилем марки «Фольксваген Гольф». От удара иномарку выбросила на полосу встречного движения, где она сильно зацепила ещё одну легковую машину, «Лифан».Как сообщает Госавтоинспекция Свердловской области, в автомобиле «Лифан» находилась семья из Талицкого района. Водитель «Фольксвагена» — житель Сухоложского района, а его пассажиры — екатеринбуржцы. И если 64-летний водитель грузовика (тоже екатеринбуржец) не пострадал, то людям в легковых машина повезло меньше. Троих из них пришлось госпитализировать. Это оба водителя 67 и 44 лет, а также 7-летняя пассажирка «Лифана».Против водителя грузовика возбуждено административное производство по статье 12.24 КоАП РФ за причинение вреда здоровью потерпевшим. Кроме того, сотрудники ГИБДД составили на него два протокола — за грязный госномер и за неисправный тахограф.