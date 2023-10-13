Екатеринбургская Госавтоинспекция ищет очевидцев ДТП на Агрономической

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Екатеринбургская Госавтоинспекция ищет очевидцев ДТП, которое произошло еще на прошлой неделе. В минувшее воскресенье на Агрономической сбили 11-летнего мальчика.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в городском отделении пропаганды ГИБДД, авария произошла 15 октября около 20.00 напротив дома на улице Агрономической, 28. По предварительным данным, неустановленный водитель сбил школьника, который переходил через дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.Известно, что ребенок после ДТП самостоятельно обратился с травмами в больницу. Водителя сейчас ищет полиция.Всех, кто обладает какой-либо информацией по факту данного происшествия, просят звонить по телефонам: «112», «02» или 8-982-700-16-76. Также можно обратиться, придя по адресу: улица Степана Разина, 20.