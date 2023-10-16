В Свердловской области под поезд попал 37-летний мужчина





– сообщили в Уральской транспортной прокуратуре. «Организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Вчера, 19 октября, в Свердловской области на четвертом километре перегона Воронцовка – Климки под поезд попал 37-летний мужчина.По факту его гибели Серовская транспортная прокуратура начала проверку.Отмечается, что мужчина пытался перейти через железнодорожные пути в неподходящем для этого месте.