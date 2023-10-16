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В Свердловской области под поезд попал 37-летний мужчина
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Вчера, 19 октября, в Свердловской области на четвертом километре перегона Воронцовка – Климки под поезд попал 37-летний мужчина.
По факту его гибели Серовская транспортная прокуратура начала проверку.
Отмечается, что мужчина пытался перейти через железнодорожные пути в неподходящем для этого месте.
По факту его гибели Серовская транспортная прокуратура начала проверку.
«Организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта»,
– сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.
Отмечается, что мужчина пытался перейти через железнодорожные пути в неподходящем для этого месте.
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