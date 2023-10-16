Под Сухим Логом погиб пешеход, под Волчанском — пассажирка авто

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Ежедневно из разных точек Свердловской области приходят печальные сообщения о гибели людей на дорогах. Этот четверг исключением не стал. Он и начался с гибели в двух ДТП уральцев.Одна из смертельных аварий произошла минувшей ночью неподалёку от город Волчанска. При подъезде к посёлку Вьюжный в кювет съехал автомобиль марки «ВАЗ – 2114». При ударе о препятствие и опрокидывании машины получила серьёзные травмы 35-летняя пассажирка, сидевшая на заднем сидении «ВАЗа». Прибывшие на место происшествия медики успели госпитализировать её в ближайшую больницу, но врачи оказались бессильны помочь потерпевшей. Женщина скончалась.Сидевший за рулём опрокинувшегося «ВАЗа» мужчина физически серьёзно не пострадал, но пострадает в юридическом плане. Инспекторы установили, что 48-летний водитель был пьян и, судя по всему, был виновником ДТП. Тестирование показало 0,888 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, — поясняет управление ГИБДД по Свердловской области.А ранним утром ещё одна трагедия случилась в селе Курьи Сухоложского района Свердловской области. Здесь под колёса машины попал пожилой мужчина. По имеющимся данным, он шёл по проезжей дороге в тёмной одежде без световозвращающих элементов. Водитель автомобиля марки «Лада Гранта» попросту не заметил его в предрассветном полумраке и совершил наезд.Как и в первом случае, медики «Скорой помощи» успели госпитализировать потерпевшего, но он скончался в больнице. Ему было 73 года.У водителя «Лады» признаков алкогольного опьянения обнаружено не было. Скорее всего, ему не будет предъявлено никакого обвинения, поскольку нарушений ПДД с его стороны не выявлено.