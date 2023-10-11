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В Нижнем Тагиле Lada насмерть сбила переходившую на «зеленый» женщину
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В Нижнем Тагиле 40-летний водитель Lada Granta насмерть сбил 58-летнюю женщину, переходившую через дорогу по «зебре» на зеленый сигнал светофора.
Авария произошла вчера, 18 октября, в 17.00 напротив дома №36 по улице Индустриальная. Как сообщили в УГИБДД по Свердловской области, в результате происшествия женщина скончалась на месте до прибытия бригады скорой.
Водитель Lada, объясняясь госавтоинспекторам, заявил, что просто не заметил женщину из-за того, что она была в темной одежде. Световозвращающих элементов на ней тоже не было.
Авария произошла вчера, 18 октября, в 17.00 напротив дома №36 по улице Индустриальная. Как сообщили в УГИБДД по Свердловской области, в результате происшествия женщина скончалась на месте до прибытия бригады скорой.
Водитель Lada, объясняясь госавтоинспекторам, заявил, что просто не заметил женщину из-за того, что она была в темной одежде. Световозвращающих элементов на ней тоже не было.
«В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Основная причина ДТП будет установлена органами внутренних дел в ходе следствия по окончании, которого будет принято процессуальное решение»,
– подчеркнули в ГИБДД.
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Водитель Hyundai сбил женщину на «зебре» в Нижнем Тагиле
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