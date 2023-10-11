В Нижнем Тагиле Lada насмерть сбила переходившую на «зеленый» женщину





– подчеркнули в ГИБДД. «В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Основная причина ДТП будет установлена органами внутренних дел в ходе следствия по окончании, которого будет принято процессуальное решение»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле 40-летний водитель Lada Granta насмерть сбил 58-летнюю женщину, переходившую через дорогу по «зебре» на зеленый сигнал светофора.Авария произошла вчера, 18 октября, в 17.00 напротив дома №36 по улице Индустриальная. Как сообщили в УГИБДД по Свердловской области, в результате происшествия женщина скончалась на месте до прибытия бригады скорой.Водитель Lada, объясняясь госавтоинспекторам, заявил, что просто не заметил женщину из-за того, что она была в темной одежде. Световозвращающих элементов на ней тоже не было.