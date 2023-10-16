В Екатеринбурге после ДТП загорелись машина и овощной ларек





– подчеркнули в пресс-группе. «Напомним, что в соответствии с частью 2 статьи 12.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях, водителю, оставившему место ДТП, грозит административное наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до 15 суток»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Минувшей ночь в Екатеринбурге на перекрестке улиц Мельникова – Ключевская «ВАЗ 2101» вылетел на тротуар и врезался в овощной ларек, в результате чего загорелся и киоск, и сам автомобиль.Водитель, устроивший аварию, с места происшествия сбежал. Сейчас его разыскивают сотрудники полиции, сообщают в УГИБДД по Свердловской области.