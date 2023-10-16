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В Екатеринбурге после ДТП загорелись машина и овощной ларек

10.29 Четверг, 19 октября 2023
Скрин из видео: УГИБДД по Свердловской области
Минувшей ночь в Екатеринбурге на перекрестке улиц Мельникова – Ключевская «ВАЗ 2101» вылетел на тротуар и врезался в овощной ларек, в результате чего загорелся и киоск, и сам автомобиль.

Водитель, устроивший аварию, с места происшествия сбежал. Сейчас его разыскивают сотрудники полиции, сообщают в УГИБДД по Свердловской области.

«Напомним, что в соответствии с частью 2 статьи 12.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях, водителю, оставившему место ДТП, грозит административное наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до 15 суток»,

– подчеркнули в пресс-группе.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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09:30 Из-за крупной аварии без воды осталась половина жителей Первоуральска
20:43 Очередная гибель человека произошла на пешеходном переходе в Нижнем Тагиле
20:31 За обман знакомых на крупную сумму екатеринбурженка отправится в колонию
19:48 Установлена личность погибшего на трамвайной остановке екатеринбуржца
19:27 Подрядчик не смог произвести ремонт кровли центра образования Нижней Салды
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