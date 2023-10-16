Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге после ДТП загорелись машина и овощной ларек
Скрин из видео: УГИБДД по Свердловской области
Минувшей ночь в Екатеринбурге на перекрестке улиц Мельникова – Ключевская «ВАЗ 2101» вылетел на тротуар и врезался в овощной ларек, в результате чего загорелся и киоск, и сам автомобиль.
Водитель, устроивший аварию, с места происшествия сбежал. Сейчас его разыскивают сотрудники полиции, сообщают в УГИБДД по Свердловской области.
Водитель, устроивший аварию, с места происшествия сбежал. Сейчас его разыскивают сотрудники полиции, сообщают в УГИБДД по Свердловской области.
«Напомним, что в соответствии с частью 2 статьи 12.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях, водителю, оставившему место ДТП, грозит административное наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до 15 суток»,
– подчеркнули в пресс-группе.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
На трассе Екатеринбург – Челябинск автомобиль вылетел на тротуар и насмерть сбил пешехода
16 октября 2023
16 октября 2023
Mercedes снес на Плотинке в Екатеринбурге забор и слетел с моста
11 октября 2023
11 октября 2023
Грузовик с поднятым кузовом повредил мост в Екатеринбурге
12 октября 2023
12 октября 2023
В Нижнем Тагиле водителя легковушки после ДТП зажало в машине
13 октября 2023
13 октября 2023