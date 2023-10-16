Возрастное ограничение 18+
Очередная гибель человека произошла на пешеходном переходе в Нижнем Тагиле
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
В Нижнем Тагиле этим вечером погибла девушка. Она не нарушала правила дорожного движения, проезжую часть переходила по пешеходному переходу, на разрешающий сигнал светофора. Но это не спасло её от лихачества безответственного водителя.
ДТП со смертельным исходом случилось в Нижнем Тагиле примерно в половине шестого вечера. Водитель автомобиля марки «Лада Калина» проигнорировал запрещающий для него сигнал светофора и продолжил движение по улице Индустриальной. К несчастью, в это время дорогу по пешеходному переходу пересекала молодая местная жительница. Машина нарушителя на полной скорости сбила её с ног.
К месту происшествия была вызвана бригада «Скорой помощи». К сожалению, потерпевшая при ударе машиной получила слишком тяжёлые увечья. Она умерла на месте происшествия, — сообщает нижнетагильское агентство новостей «Между строк».
ДТП со смертельным исходом случилось в Нижнем Тагиле примерно в половине шестого вечера. Водитель автомобиля марки «Лада Калина» проигнорировал запрещающий для него сигнал светофора и продолжил движение по улице Индустриальной. К несчастью, в это время дорогу по пешеходному переходу пересекала молодая местная жительница. Машина нарушителя на полной скорости сбила её с ног.
К месту происшествия была вызвана бригада «Скорой помощи». К сожалению, потерпевшая при ударе машиной получила слишком тяжёлые увечья. Она умерла на месте происшествия, — сообщает нижнетагильское агентство новостей «Между строк».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Водитель Hyundai сбил женщину на «зебре» в Нижнем Тагиле
11 октября 2023
11 октября 2023
В Нижнем Тагиле водителя легковушки после ДТП зажало в машине
13 октября 2023
13 октября 2023
Очередной екатеринбургский школьник угодил в ДТП
12 октября 2023
12 октября 2023