Очередная гибель человека произошла на пешеходном переходе в Нижнем Тагиле

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле этим вечером погибла девушка. Она не нарушала правила дорожного движения, проезжую часть переходила по пешеходному переходу, на разрешающий сигнал светофора. Но это не спасло её от лихачества безответственного водителя.ДТП со смертельным исходом случилось в Нижнем Тагиле примерно в половине шестого вечера. Водитель автомобиля марки «Лада Калина» проигнорировал запрещающий для него сигнал светофора и продолжил движение по улице Индустриальной. К несчастью, в это время дорогу по пешеходному переходу пересекала молодая местная жительница. Машина нарушителя на полной скорости сбила её с ног.К месту происшествия была вызвана бригада «Скорой помощи». К сожалению, потерпевшая при ударе машиной получила слишком тяжёлые увечья. Она умерла на месте происшествия, — сообщает нижнетагильское агентство новостей «Между строк».