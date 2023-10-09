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Крупный пожар произошел в многоэтажке в Екатеринбурге, погиб человек

09.50 Вторник, 17 октября 2023
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Сегодня ночью в Екатеринбурге сгорели две квартиры в 12-этажном доме на улице Начдива Онуфриева. Погиб один человек.

Возгорание началось в 04.14. В МЧС по Свердловской области сообщили, что на площади 50 квадратных метров сгорела квартира на восьмом этаже, а в квартире на девятом этаже повреждены вещи, внутренняя отделка и балкон.

Самостоятельно из дома эвакуировались 50 человек, в том числе восемь детей. Прибывшие пожарные эвакуировали еще 20 человек. С помощью спасустройств огнеборцы спасли 16 человек, из них четырех детей.

В тушении пожара участвовали 32 огнеборца. Открытое горение ликвидировали в 05:26. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 07:15.

В пресс-службе свердловской прокуратуры «Вечерним ведомостям» сообщили, что из окна горящей квартиры на восьмом этаже выпал ее собственник, мужчина 1988 года рождения. Он погиб.

Рассматриваются различные версии причин возникновения пожара, среди них – неосторожное курение и неисправность электротехнического оборудования.

Прокуратура Ленинского района Екатеринбурга в связи с пожаром организовала проверку, в том числе в деятельности ООО «Единый Стандарт», осуществляющего управление многоквартирным домом.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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