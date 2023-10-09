Крупный пожар произошел в многоэтажке в Екатеринбурге, погиб человек

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня ночью в Екатеринбурге сгорели две квартиры в 12-этажном доме на улице Начдива Онуфриева. Погиб один человек.Возгорание началось в 04.14. В МЧС по Свердловской области сообщили, что на площади 50 квадратных метров сгорела квартира на восьмом этаже, а в квартире на девятом этаже повреждены вещи, внутренняя отделка и балкон.Самостоятельно из дома эвакуировались 50 человек, в том числе восемь детей. Прибывшие пожарные эвакуировали еще 20 человек. С помощью спасустройств огнеборцы спасли 16 человек, из них четырех детей.В тушении пожара участвовали 32 огнеборца. Открытое горение ликвидировали в 05:26. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 07:15.В пресс-службе свердловской прокуратуры «Вечерним ведомостям» сообщили, что из окна горящей квартиры на восьмом этаже выпал ее собственник, мужчина 1988 года рождения. Он погиб.Рассматриваются различные версии причин возникновения пожара, среди них – неосторожное курение и неисправность электротехнического оборудования.Прокуратура Ленинского района Екатеринбурга в связи с пожаром организовала проверку, в том числе в деятельности ООО «Единый Стандарт», осуществляющего управление многоквартирным домом.