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На автотрассах из Екатеринбурга утром гибли люди и животные
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
Сразу несколько смертельных ДТП случилось утром понедельника на дорогах между Екатеринбургом и другими областными центрами. В одной из них погибли люди, в другой — лось.
Очередное животное стало жертвой дорожно-транспортного происшествия на трассе «Екатеринбург — Челябинск». Три машины подряд наехали на лося, попытавшегося пересечь проезжую часть. Первым его сбил грузовой автомобиль, который после столкновения съехал в кювет, где и перевернулся. Следом на уже умирающее животное наехали легковые машины «Тойота» и «Хюндай».
При всей чудовищности аварии на трассе «Екатеринбург — Челябинск», кроме лося погибших и даже травмированных в ней больше нет. Чего не скажешь о сегодняшнем ДТП на трассе «Екатеринбург – Курган». Её итогом стало три человеческих жертвы.
Столкновение произошло так же утром, на 240 километре автодороги «Екатеринбург-Шадринск-Курган». По какой-то причине автомобиль марки «Хюндай Акцент» здесь выехал на полосу встречного движения и врезался в машину марки «Лада Веста». В столкновении погибли оба водителя 1993 и 1997 годов рождения. От полученных травм скончался на месте и сидевший на переднем сидении пассажир «Лады», мужчина 1987 года рождения. Всех четверых людей, которые ехали в обеих столкнувшихся машинах на задних пассажирских сидениях, пришлось госпитализировать с травмами различной степени тяжести. Самой старшей из пострадавших — 41 год, самому младшему — 32 года.
ВК-сообщество «ЕКАТЕРИНБУРГ - СЕРОВ (Online)», описавшее обе утренние аварии, сообщило также о гибели под Тюменью екатеринбуржца, зарабатывавшего грузоперевозками. Дальнобойщик попал в серьёзную аварию и от полученных травм скончался в машине «Скорой помощи». У 31-летнего мужчины остались беременная жена и десятилетний сын.
Очередное животное стало жертвой дорожно-транспортного происшествия на трассе «Екатеринбург — Челябинск». Три машины подряд наехали на лося, попытавшегося пересечь проезжую часть. Первым его сбил грузовой автомобиль, который после столкновения съехал в кювет, где и перевернулся. Следом на уже умирающее животное наехали легковые машины «Тойота» и «Хюндай».
При всей чудовищности аварии на трассе «Екатеринбург — Челябинск», кроме лося погибших и даже травмированных в ней больше нет. Чего не скажешь о сегодняшнем ДТП на трассе «Екатеринбург – Курган». Её итогом стало три человеческих жертвы.
Столкновение произошло так же утром, на 240 километре автодороги «Екатеринбург-Шадринск-Курган». По какой-то причине автомобиль марки «Хюндай Акцент» здесь выехал на полосу встречного движения и врезался в машину марки «Лада Веста». В столкновении погибли оба водителя 1993 и 1997 годов рождения. От полученных травм скончался на месте и сидевший на переднем сидении пассажир «Лады», мужчина 1987 года рождения. Всех четверых людей, которые ехали в обеих столкнувшихся машинах на задних пассажирских сидениях, пришлось госпитализировать с травмами различной степени тяжести. Самой старшей из пострадавших — 41 год, самому младшему — 32 года.
ВК-сообщество «ЕКАТЕРИНБУРГ - СЕРОВ (Online)», описавшее обе утренние аварии, сообщило также о гибели под Тюменью екатеринбуржца, зарабатывавшего грузоперевозками. Дальнобойщик попал в серьёзную аварию и от полученных травм скончался в машине «Скорой помощи». У 31-летнего мужчины остались беременная жена и десятилетний сын.
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