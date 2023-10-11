В Екатеринбурге оштрафовали водителя за «покатушки» пассажиров на капоте и багажнике учебной машины

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге оштрафовали водителя, который устроил своим друзьям «покатушки» на капоте и багажнике учебного автомобиля автошколы «Вектор». Оказалось, что идея принадлежала бывшей сотруднице автошколы.В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга «Вечерним ведомостям» сообщили, что вечером 13 октября на улице Мира водитель арендованного учебного автомобиля Hyundai Accent перевозил пассажиров на капоте и багажнике.Автоинспекторы установили водителя. Им оказался 30-летний мужчина со стажем вождения 11 лет. Он заявил, что «покатушки» были ради «прикола».В Госавтоинспекцию вместе с водителем пришла и пассажирка, катавшаяся на капоте машины. 25-летняя девушка пояснила, что работала инструктором в автошколе «Вектор». Ее уволили, и таким способом она решила отомстить, чтобы у автошколы были неприятности. Машину девушка арендовала в автошколе и решила отдать ее после того, как привлечет к себе внимание, чтобы ее обратно приняли на работу. Автоледи заявила, что именно она была зачинщиком всего происходящего, а вместе с ней был ее младший брат, он катался на багажнике.Водителя оштрафовали на тысячу рублей за перевозку людей вне кабины автомобиля. Также с мужчиной и девушкой провели профилактическую беседу.