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В Екатеринбурге оштрафовали водителя за «покатушки» пассажиров на капоте и багажнике учебной машины
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
В Екатеринбурге оштрафовали водителя, который устроил своим друзьям «покатушки» на капоте и багажнике учебного автомобиля автошколы «Вектор». Оказалось, что идея принадлежала бывшей сотруднице автошколы.
В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга «Вечерним ведомостям» сообщили, что вечером 13 октября на улице Мира водитель арендованного учебного автомобиля Hyundai Accent перевозил пассажиров на капоте и багажнике.
Автоинспекторы установили водителя. Им оказался 30-летний мужчина со стажем вождения 11 лет. Он заявил, что «покатушки» были ради «прикола».
В Госавтоинспекцию вместе с водителем пришла и пассажирка, катавшаяся на капоте машины. 25-летняя девушка пояснила, что работала инструктором в автошколе «Вектор». Ее уволили, и таким способом она решила отомстить, чтобы у автошколы были неприятности. Машину девушка арендовала в автошколе и решила отдать ее после того, как привлечет к себе внимание, чтобы ее обратно приняли на работу. Автоледи заявила, что именно она была зачинщиком всего происходящего, а вместе с ней был ее младший брат, он катался на багажнике.
Водителя оштрафовали на тысячу рублей за перевозку людей вне кабины автомобиля. Также с мужчиной и девушкой провели профилактическую беседу.
В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга «Вечерним ведомостям» сообщили, что вечером 13 октября на улице Мира водитель арендованного учебного автомобиля Hyundai Accent перевозил пассажиров на капоте и багажнике.
Автоинспекторы установили водителя. Им оказался 30-летний мужчина со стажем вождения 11 лет. Он заявил, что «покатушки» были ради «прикола».
В Госавтоинспекцию вместе с водителем пришла и пассажирка, катавшаяся на капоте машины. 25-летняя девушка пояснила, что работала инструктором в автошколе «Вектор». Ее уволили, и таким способом она решила отомстить, чтобы у автошколы были неприятности. Машину девушка арендовала в автошколе и решила отдать ее после того, как привлечет к себе внимание, чтобы ее обратно приняли на работу. Автоледи заявила, что именно она была зачинщиком всего происходящего, а вместе с ней был ее младший брат, он катался на багажнике.
Водителя оштрафовали на тысячу рублей за перевозку людей вне кабины автомобиля. Также с мужчиной и девушкой провели профилактическую беседу.
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