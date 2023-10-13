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Завершены поиски пропавшей в Каменске-Уральском девочки
Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»
В Каменске-Уральском завершены поиски пропавшей 12-летней девочки. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».
Напомним, что Софья вышла из дома 15 октября и пропала. В ее поисках участвовали волонтеры. Сегодня девочку нашли.
Напомним, что Софья вышла из дома 15 октября и пропала. В ее поисках участвовали волонтеры. Сегодня девочку нашли.
«Найдена, Жива! Всем спасибо за помощь в поиске»,
– сообщили в отряде.
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