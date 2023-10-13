Завершены поиски пропавшей в Каменске-Уральском девочки





– сообщили в отряде. «Найдена, Жива! Всем спасибо за помощь в поиске»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Каменске-Уральском завершены поиски пропавшей 12-летней девочки. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».Напомним, что Софья вышла из дома 15 октября и пропала. В ее поисках участвовали волонтеры. Сегодня девочку нашли.