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На мужчину в подъезде многоквартирного дома в Сосьве обрушился потолок
Фото: прокуратура Свердловской области
В подъезде многоквартирного дома в поселке Сосьва на мужчину обрушился потолок. Прокуратура проводит проверку.
По предварительным данным, 13 октября в одном из подъездов дома на улице Кирова, 2 на втором этаже обрушился фрагмент потолочного перекрытия. В результате пострадал мужчина 1988 года рождения. Он получил травмы головы. Мужчине оказали необходимую медицинскую помощь, от госпитализации он отказался.
В пресс-службе прокуратуры Свердловской области «Вечерним ведомостям» сообщили, что этот многоквартирный дом 1956 года постройки не признан аварийным и подлежащим сносу. При этом 10 октября от управляющей компании «Жилстройсервис» в администрацию Сосьвинского городского округа поступило заявление об исключении ее из перечня организаций, управляющих многоквартирными домами.
По предварительным данным, 13 октября в одном из подъездов дома на улице Кирова, 2 на втором этаже обрушился фрагмент потолочного перекрытия. В результате пострадал мужчина 1988 года рождения. Он получил травмы головы. Мужчине оказали необходимую медицинскую помощь, от госпитализации он отказался.
В пресс-службе прокуратуры Свердловской области «Вечерним ведомостям» сообщили, что этот многоквартирный дом 1956 года постройки не признан аварийным и подлежащим сносу. При этом 10 октября от управляющей компании «Жилстройсервис» в администрацию Сосьвинского городского округа поступило заявление об исключении ее из перечня организаций, управляющих многоквартирными домами.
«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению законодательства должностными лицами управляющей компании при содержании общего имущества многоквартирного дома, а также действиям должностных лиц Сосьвинского городского округа в части рассмотрения вопроса об аварийности дома и расселении жильцов»,
– добавили в прокуратуре.
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