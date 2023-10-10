На мужчину в подъезде многоквартирного дома в Сосьве обрушился потолок





– добавили в прокуратуре. «В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению законодательства должностными лицами управляющей компании при содержании общего имущества многоквартирного дома, а также действиям должностных лиц Сосьвинского городского округа в части рассмотрения вопроса об аварийности дома и расселении жильцов»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В подъезде многоквартирного дома в поселке Сосьва на мужчину обрушился потолок. Прокуратура проводит проверку.По предварительным данным, 13 октября в одном из подъездов дома на улице Кирова, 2 на втором этаже обрушился фрагмент потолочного перекрытия. В результате пострадал мужчина 1988 года рождения. Он получил травмы головы. Мужчине оказали необходимую медицинскую помощь, от госпитализации он отказался.В пресс-службе прокуратуры Свердловской области «Вечерним ведомостям» сообщили, что этот многоквартирный дом 1956 года постройки не признан аварийным и подлежащим сносу. При этом 10 октября от управляющей компании «Жилстройсервис» в администрацию Сосьвинского городского округа поступило заявление об исключении ее из перечня организаций, управляющих многоквартирными домами.