За месяц в Свердловской области пропали более 140 человек





– призывают в отряде. «Обратите внимание на тех кто рядом с вами, возможно, кого-то из них продолжают сейчас искать и ждут дома родные, нам нужна ваша помощь»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области за сентябрь пропал 141 человек. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».Согласно статистике отряда, за месяц поступила 141 заявка на поиск пропавших свердловчан. Живыми найдены 108 человек, погибшими – семь человек. Найдены родные у потерявшихся и доставлены домой – пять человек, отказано в поиске по восьми заявкам. Ещё 13 человек не найдены.Продолжаются поиски тех, кто не найден. Распространяются ориентировки, проверяются свидетельства людей, а также отрабатываются задачи на местности.