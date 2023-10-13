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За месяц в Свердловской области пропали более 140 человек
Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»
В Свердловской области за сентябрь пропал 141 человек. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».
Согласно статистике отряда, за месяц поступила 141 заявка на поиск пропавших свердловчан. Живыми найдены 108 человек, погибшими – семь человек. Найдены родные у потерявшихся и доставлены домой – пять человек, отказано в поиске по восьми заявкам. Ещё 13 человек не найдены.
Продолжаются поиски тех, кто не найден. Распространяются ориентировки, проверяются свидетельства людей, а также отрабатываются задачи на местности.
Согласно статистике отряда, за месяц поступила 141 заявка на поиск пропавших свердловчан. Живыми найдены 108 человек, погибшими – семь человек. Найдены родные у потерявшихся и доставлены домой – пять человек, отказано в поиске по восьми заявкам. Ещё 13 человек не найдены.
Продолжаются поиски тех, кто не найден. Распространяются ориентировки, проверяются свидетельства людей, а также отрабатываются задачи на местности.
«Обратите внимание на тех кто рядом с вами, возможно, кого-то из них продолжают сейчас искать и ждут дома родные, нам нужна ваша помощь»,
– призывают в отряде.
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