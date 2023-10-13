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За месяц в Свердловской области пропали более 140 человек

10.52 Понедельник, 16 октября 2023
Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»
В Свердловской области за сентябрь пропал 141 человек. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Согласно статистике отряда, за месяц поступила 141 заявка на поиск пропавших свердловчан. Живыми найдены 108 человек, погибшими – семь человек. Найдены родные у потерявшихся и доставлены домой – пять человек, отказано в поиске по восьми заявкам. Ещё 13 человек не найдены.

Продолжаются поиски тех, кто не найден. Распространяются ориентировки, проверяются свидетельства людей, а также отрабатываются задачи на местности.

«Обратите внимание на тех кто рядом с вами, возможно, кого-то из них продолжают сейчас искать и ждут дома родные, нам нужна ваша помощь»,

– призывают в отряде.


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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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17:59 Синоптики предупредили о ветреной погоде в Свердловской области
17:29 Оставшиеся без водоснабжения жители Уктуса вышли на флэшмоб в Екатеринбурге
17:06 В Сысерти прошел пикет против строительства мусорного полигона
16:39 Тело погибшей школьницы из Каменска-Уральского могут достать из могилы ради новой экспертизы
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13:50 В Тавдинском городском округе потушили крупный пожар площадью 240 «квадратов»
12:49 В Екатеринбурге погибла косуля, врезавшись в стеклянную дверь
11:58 В Туринском районе попавшего под колеса пешехода скинули в канаву
10:59 Бастрыкин заинтересовался ситуацией с нарушением жилищных прав 19-летней екатеринбурженки
09:43 Энергетики напомнили екатеринбуржцам о плановом отключении света на Вторчермете
17:50 В Екатеринбурге автоинспекторы применили оружие для остановки неадекватного водителя
16:48 В 50 школах Екатеринбурга установили контейнеры для раздельного сбора мусора
15:59 В центре Екатеринбурга легковушка столкнулась с трамваем
14:27 Пропавшую 13-летнюю девочку нашли в Екатеринбурге
13:08 С начала года с улиц Екатеринбурга убрали 230 нелегальных киосков
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