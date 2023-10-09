На трассе Екатеринбург – Челябинск автомобиль вылетел на тротуар и насмерть сбил пешехода

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На трассе Екатеринбург – Челябинск водитель Hyundai вылетел на тротуар и насмерть сбил пешехода. ДТП произошло вчера на 17-м километре автодороги.В УГИБДД по Свердловской области сообщили, что водитель Hyundai ехал со стороны Сысерти, потерял сознание во время управления, врезался в ограждение и сбил пешехода, который шел по тротуару.Пешеход – мужчина на вид 30-40 лет – скончался от полученных травм. Его личность устанавливают сотрудники полиции. Выясняются все обстоятельства ДТП.