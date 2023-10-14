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Екатеринбуржцы подрались из-за 14-летней школьницы
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Екатеринбуржцы устроили массовую дракону из-за школьницы. Инцидент, о котором идет речь, произошел вечером 13 октября возле алкогольного магазина на улице Билимбаевской.
По словам очевидцев, пьяные мужчины, выходившие из магазина, стали оскорблять 14-летнюю девочку, которая ждала свою сестру на улице, и тогда за нее вступились другие, предположительно, нетрезвые горожане.
По словам свидетелей массовой драки, дравшиеся мужчины чуть не снесли маленькую девочку, которая выходила из магазина со своим отцом.
В городском УМВД сообщили, что факт произошедшего зарегистрировали в отделе № 10 Железнодорожного района. Проводится проверка.
По словам очевидцев, пьяные мужчины, выходившие из магазина, стали оскорблять 14-летнюю девочку, которая ждала свою сестру на улице, и тогда за нее вступились другие, предположительно, нетрезвые горожане.
«Пьяные мужчины вышли из пивлавки и начали оскорблять девочку четырнадцати лет, которая ждала свою старшую сестру. После чего начали заступаться другие мужчины за девочку и завязалась драка»,
– рассказали очевидцы телеграм-каналу «Безумный ЕКБ», в котором опубликовали видео с места инцидента.
По словам свидетелей массовой драки, дравшиеся мужчины чуть не снесли маленькую девочку, которая выходила из магазина со своим отцом.
В городском УМВД сообщили, что факт произошедшего зарегистрировали в отделе № 10 Железнодорожного района. Проводится проверка.
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