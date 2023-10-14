Екатеринбуржцы подрались из-за 14-летней школьницы





– рассказали очевидцы телеграм-каналу «Безумный ЕКБ», в котором опубликовали видео с места инцидента. «Пьяные мужчины вышли из пивлавки и начали оскорблять девочку четырнадцати лет, которая ждала свою старшую сестру. После чего начали заступаться другие мужчины за девочку и завязалась драка»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Екатеринбуржцы устроили массовую дракону из-за школьницы. Инцидент, о котором идет речь, произошел вечером 13 октября возле алкогольного магазина на улице Билимбаевской.По словам очевидцев, пьяные мужчины, выходившие из магазина, стали оскорблять 14-летнюю девочку, которая ждала свою сестру на улице, и тогда за нее вступились другие, предположительно, нетрезвые горожане.По словам свидетелей массовой драки, дравшиеся мужчины чуть не снесли маленькую девочку, которая выходила из магазина со своим отцом.В городском УМВД сообщили, что факт произошедшего зарегистрировали в отделе № 10 Железнодорожного района. Проводится проверка.