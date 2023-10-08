Возрастное ограничение 18+

Два человека пострадали в столкновении Opel и «ВАЗ» под Каменском-Уральским

14.59 Воскресенье, 15 октября 2023
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Накануне днем, около 16.10, под Каменском-Уральским на 2-м километре дороги на Монастырское кладбище столкнулись Opel Astra и «ВАЗ 21110», из-за того, что водительница иномарки выехала на встречную полосу.

Как сообщили в УГИБДД по Свердловской области, 43-летняя водительница Opel отвлеклась на телефон и не заметила, как оказалась на встречной полосе, где в этот момент ехал «ВАЗ» под управлением 33-летнего мужчины. Известно, что он ехал вместе с женой и ребенком в Катайск к друзьям.


Фото: УГИБДД по Свердловской области


В результате ДТП пострадали водитель и несовершеннолетний пассажир отечественного автомобиля. В отношении виновницы аварии было возбуждено дело за нарушение ПДД, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего, также составлены административные материалы за отсутствие полиса ОСАГО.

Кроме этого, отмечается, что ребенок перевозился неправильно, из-за чего в отношении родителя составили протокол по части 3 статьи 12.23 КоАП (нарушение правил перевозки детей).

«Ребенок в момент аварии располагался на переднем пассажирском сиденье и сидел в пластиковом каркасе от бустера, что не предусмотрено инструкцией по эксплуатации детского удерживающего устройства. Перевозка ребенка в данном случае опасна, так как при малейшем торможении юный пассажир может выскользнуть из него и травмироваться»,

– пояснили в ГИБДД.



Фото: УГИБДД по Свердловской области


Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости


Похожие материалы
Трое детей и один взрослый пострадали в ДТП в Свердловской области
08 октября 2023
В Первоуральском районе в столкновении «ВАЗа» с Honda погибли два человека
07 октября 2023
Пьяный водитель Skoda устроил ДТП в Серове
10 октября 2023
На трассе Екатеринбург – Тюмень школьный автобус попал в ДТП
11 октября 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Уже год новый собственник завода в Екатеринбурге препятствует работе предприятий на промплощадке

По мнению пострадавших предпринимателей, виной всему – бездействие полиции
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
15:29 Екатеринбуржцы подрались из-за 14-летней школьницы
14:59 Два человека пострадали в столкновении Opel и «ВАЗ» под Каменском-Уральским
13:50 В Тавдинском городском округе потушили крупный пожар площадью 240 «квадратов»
12:49 В Екатеринбурге погибла косуля, врезавшись в стеклянную дверь
11:58 В Туринском районе попавшего под колеса пешехода скинули в канаву
10:59 Бастрыкин заинтересовался ситуацией с нарушением жилищных прав 19-летней екатеринбурженки
09:43 Энергетики напомнили екатеринбуржцам о плановом отключении света на Вторчермете
17:50 В Екатеринбурге автоинспекторы применили оружие для остановки неадекватного водителя
16:48 В 50 школах Екатеринбурга установили контейнеры для раздельного сбора мусора
15:59 В центре Екатеринбурга легковушка столкнулась с трамваем
14:27 Пропавшую 13-летнюю девочку нашли в Екатеринбурге
13:08 С начала года с улиц Екатеринбурга убрали 230 нелегальных киосков
12:19 Бастрыкин взял на контроль ситуацию с травмированием женщины в Серове
11:57 Свердловская Госавтоинспекция предупредила о ремонтных работах на трассе Пермь – Екатеринбург
11:10 Екатеринбургские власти объявили конкурс на лучшую концепцию набережной ВИЗа
10:16 В Екатеринбурге пропала 13-летняя школьница
21:01 Недавно потерявших опекуна екатеринбургских больших собак готовят к зиме
20:32 Полицейские Красноуфимска спасли 10 человек из ночного пожара
19:42 Совы начали наведываться в дома уральцев
19:22 В Нижнем Тагиле разыскивают угонщиков у пермяков иномарки
18:40 Качество временного моста через Чусовую пугает водителей
17:50 На выходных в Свердловской области снова ожидаются дожди
17:31 Первоуральский «Водоканал» обвинил в плохом качестве воды администрацию города
17:24 В Свердловской области задержали еще одного подростка-лжеминера
17:14 Завершены поиски пропавшего в Екатеринбурге школьника
16:30 В Екатеринбурге назвали имена лауреатов Бажовской премии-2023
Все новости Свердловской области
17:49 В нескольких странах проходят массовые митинги в поддержку Палестины
17:18 Посольство: в Израиле пропали без вести 12 россиян, число погибших «продолжает расти»
16:46 В Нижневартовске троих сотрудников МВД заподозрили в регистрации 1285 нелегалов
16:05 СМИ: в результате взрыва у мечети в Афганистане погибли 17 человек
15:55 В Башкирии медведица напала на жительницу села
15:07 Во Франции совершено нападение на школу, есть погибший и раненые
14:55 Путин: РФ готова выступить в качестве посредника в палестино-израильском урегулировании
14:08 В Пекине совершено нападение на сотрудника израильского посольства
13:18 В Забайкалье экс-полицейский, застреливший коллегу, получил девять с половиной лет строгого режима
12:39 Производители алкоголя в РФ просят Минфин поднять цены на водку с 2024 года
11:59 Минздрав: новосибирские дерматологи диагностировали у Моны Лизы алопецию
11:19 В Новосибирске воспитателей детсада обвинили в истязании более десяти детей
10:46 Армия Израиля призвала мирных жителей эвакуироваться из города Газа на юг
17:45 ГД одобрила отмену информирования Совета Европы о военном положении
17:17 ЦБ поддержал введение обязательной продажи валютной выручки
16:26 Сигналы тревоги, полученные от летевших над Россией самолетов, объяснили сбоем
15:40 В Волгоградской области школьник в балаклаве подарил учительнице две гвоздики
14:56 В России вступил в силу закон об ответственности за сбор краснокнижных грибов
18:19 В ГД внесли законопроект о запрете использовать животных в цирках
17:41 СМИ: в секторе Газа прекратила работу единственная электростанция
16:53 В МВД заявили о нехватке 100 тысяч сотрудников
16:13 Жители островов на Сахалине остались без связи из-за повреждения подводного кабеля
15:48 Самолет, летевший из Уфы в Пермь, сел в Ижевске из-за отказа двигателя
14:51 Четверть представителей малого и среднего бизнеса в РФ считают полезными эзотерические практики
14:06 Число пострадавших при столкновении поездов в метро Москвы выросло до трех
13:12 Собянин рассказал о столкновении поездов в метро Москвы, есть пострадавшие
Все новости России и мира
15:29 Екатеринбуржцы подрались из-за 14-летней школьницы
14:59 Два человека пострадали в столкновении Opel и «ВАЗ» под Каменском-Уральским
13:50 В Тавдинском городском округе потушили крупный пожар площадью 240 «квадратов»
12:49 В Екатеринбурге погибла косуля, врезавшись в стеклянную дверь
11:58 В Туринском районе попавшего под колеса пешехода скинули в канаву
10:59 Бастрыкин заинтересовался ситуацией с нарушением жилищных прав 19-летней екатеринбурженки
09:43 Энергетики напомнили екатеринбуржцам о плановом отключении света на Вторчермете
17:50 В Екатеринбурге автоинспекторы применили оружие для остановки неадекватного водителя
16:48 В 50 школах Екатеринбурга установили контейнеры для раздельного сбора мусора
15:59 В центре Екатеринбурга легковушка столкнулась с трамваем
14:27 Пропавшую 13-летнюю девочку нашли в Екатеринбурге
13:08 С начала года с улиц Екатеринбурга убрали 230 нелегальных киосков
12:19 Бастрыкин взял на контроль ситуацию с травмированием женщины в Серове
11:57 Свердловская Госавтоинспекция предупредила о ремонтных работах на трассе Пермь – Екатеринбург
11:10 Екатеринбургские власти объявили конкурс на лучшую концепцию набережной ВИЗа
10:16 В Екатеринбурге пропала 13-летняя школьница
21:01 Недавно потерявших опекуна екатеринбургских больших собак готовят к зиме
20:32 Полицейские Красноуфимска спасли 10 человек из ночного пожара
19:42 Совы начали наведываться в дома уральцев
19:22 В Нижнем Тагиле разыскивают угонщиков у пермяков иномарки
18:40 Качество временного моста через Чусовую пугает водителей
17:50 На выходных в Свердловской области снова ожидаются дожди
17:31 Первоуральский «Водоканал» обвинил в плохом качестве воды администрацию города
17:24 В Свердловской области задержали еще одного подростка-лжеминера
17:14 Завершены поиски пропавшего в Екатеринбурге школьника
16:30 В Екатеринбурге назвали имена лауреатов Бажовской премии-2023
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK