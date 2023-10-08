Два человека пострадали в столкновении Opel и «ВАЗ» под Каменском-Уральским

Фото: УГИБДД по Свердловской области





– пояснили в ГИБДД. «Ребенок в момент аварии располагался на переднем пассажирском сиденье и сидел в пластиковом каркасе от бустера, что не предусмотрено инструкцией по эксплуатации детского удерживающего устройства. Перевозка ребенка в данном случае опасна, так как при малейшем торможении юный пассажир может выскользнуть из него и травмироваться»,

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Накануне днем, около 16.10, под Каменском-Уральским на 2-м километре дороги на Монастырское кладбище столкнулись Opel Astra и «ВАЗ 21110», из-за того, что водительница иномарки выехала на встречную полосу.Как сообщили в УГИБДД по Свердловской области, 43-летняя водительница Opel отвлеклась на телефон и не заметила, как оказалась на встречной полосе, где в этот момент ехал «ВАЗ» под управлением 33-летнего мужчины. Известно, что он ехал вместе с женой и ребенком в Катайск к друзьям.В результате ДТП пострадали водитель и несовершеннолетний пассажир отечественного автомобиля. В отношении виновницы аварии было возбуждено дело за нарушение ПДД, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего, также составлены административные материалы за отсутствие полиса ОСАГО.Кроме этого, отмечается, что ребенок перевозился неправильно, из-за чего в отношении родителя составили протокол по части 3 статьи 12.23 КоАП (нарушение правил перевозки детей).