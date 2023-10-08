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В Тавдинском городском округе потушили крупный пожар площадью 240 «квадратов»
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Накануне вечером, около 20.00, в поселке Карабашка Тавдинского городского округа Свердловской области загорелся двухквартирный жилой дом. Площадь пожара составила 240 квадратных метров.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области, информация о возгорании поступила на пульт пожарного диспетчера в 19.58. К месту происшествия тут же были направлены три единицы техники и 14 человек личного состава, в том числе добровольцы из пожарной охраны поселка. Локализовать огонь удалось уже в 19.13 и полностью ликвидировать пожар в 19.25.
О пострадавших информации нет.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области, информация о возгорании поступила на пульт пожарного диспетчера в 19.58. К месту происшествия тут же были направлены три единицы техники и 14 человек личного состава, в том числе добровольцы из пожарной охраны поселка. Локализовать огонь удалось уже в 19.13 и полностью ликвидировать пожар в 19.25.
«В результате происшествия сгорели деревянные надворные постройки, стены, перекрытие, кровля и домашнее имущество частного двухквартирного жилого дома»,
– сказали в МЧС.
О пострадавших информации нет.
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