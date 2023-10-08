В Тавдинском городском округе потушили крупный пожар площадью 240 «квадратов»





– сказали в МЧС. «В результате происшествия сгорели деревянные надворные постройки, стены, перекрытие, кровля и домашнее имущество частного двухквартирного жилого дома»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Накануне вечером, около 20.00, в поселке Карабашка Тавдинского городского округа Свердловской области загорелся двухквартирный жилой дом. Площадь пожара составила 240 квадратных метров.Как сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области, информация о возгорании поступила на пульт пожарного диспетчера в 19.58. К месту происшествия тут же были направлены три единицы техники и 14 человек личного состава, в том числе добровольцы из пожарной охраны поселка. Локализовать огонь удалось уже в 19.13 и полностью ликвидировать пожар в 19.25.О пострадавших информации нет.