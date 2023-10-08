В Екатеринбурге погибла косуля, врезавшись в стеклянную дверь





– рассказали жильцы. «К сожалению, животное погибло у нас на руках. Сейчас увозить ее тоже никто не торопится, так и лежит у подъезда»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге на Уралмаше погибла косуля. По словам местных жителей, она серьезно расшибла себе голову, врезавшись в стеклянную дверь подъезда.Инцидент произошел у дома №108Ж на проспекте Космонавтов.Как рассказали очевидцы «Четвертому каналу», они вызывали службы, чтобы спасти косулю, но никто так и не приехал. Через полтора часа лесной зверь скончался.По данным портала «Е1», спустя три часа к месту инцидента приехала начальница ветеринарной станции Орджоникидзевского района и труп косули увезли.