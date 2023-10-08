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В Екатеринбурге погибла косуля, врезавшись в стеклянную дверь
Фото: «Четвертый канал»
В Екатеринбурге на Уралмаше погибла косуля. По словам местных жителей, она серьезно расшибла себе голову, врезавшись в стеклянную дверь подъезда.
Инцидент произошел у дома №108Ж на проспекте Космонавтов.
Как рассказали очевидцы «Четвертому каналу», они вызывали службы, чтобы спасти косулю, но никто так и не приехал. Через полтора часа лесной зверь скончался.
По данным портала «Е1», спустя три часа к месту инцидента приехала начальница ветеринарной станции Орджоникидзевского района и труп косули увезли.
Инцидент произошел у дома №108Ж на проспекте Космонавтов.
Как рассказали очевидцы «Четвертому каналу», они вызывали службы, чтобы спасти косулю, но никто так и не приехал. Через полтора часа лесной зверь скончался.
«К сожалению, животное погибло у нас на руках. Сейчас увозить ее тоже никто не торопится, так и лежит у подъезда»,
– рассказали жильцы.
По данным портала «Е1», спустя три часа к месту инцидента приехала начальница ветеринарной станции Орджоникидзевского района и труп косули увезли.
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