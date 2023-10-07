В Туринском районе попавшего под колеса пешехода скинули в канаву

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Туринском районе Свердловской области госавтоинспекторы нашли водителя, который 12 октября совершил наезд на пешехода и скинул его в канаву. Сообщается, что от полученных травм пострадавший скончался на месте.Авария, о которой идет речь, произошла примерно в 04.30 в селе Коркинское возле дома №30 по улице Свердлова. Найти виновника транспортного происшествия помог местный житель, который после осмотра найденных на месте ДТП элементов машины, указал на предполагаемого водителя. Во дворе его дома позже правоохранители обнаружили поврежденный автомобиль.Предполагаемый виновник аварии дал признательные показания. Им оказался 40-летний житель. Он рассказал госавтоинспекторам, что в тот день он в ранее время выехал на работу. С его слов, тогда было очень темно и шел дождь, из-за чего он не заметил, как утверждается, лежащего на дороге человека и переехал через него. После этого он убрал пешехода с проезжей части и покинул место аварии, сообщили в УГИБДД по Свердловской области.Известно, что погибший также являлся местным жителем.Сейчас по факту аварии продолжается проверка. В отношении водителя возбудили уголовное дело за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшие по неосторожности смерть человека (ч.3 ст.264 УК РФ). Ему грозит наказание до пяти лет лишения свободы.