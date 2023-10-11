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В Екатеринбурге автоинспекторы применили оружие для остановки неадекватного водителя
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
Сегодня ночью в Екатеринбурге автоинспекторы применили табельное оружие для остановки неадекватного водителя Nissan Primera.
В ГИБДД Екатеринбурга «Вечерним ведомостям» рассказали, что ночью автоинспекторы заметили на перекрестке проспект Космонавтов – Машиностроителей, как водитель Nissan Primera повернул с нарушением ПДД. Сотрудники ГИБДД потребовали водителя остановиться, но мужчина продолжил движение.
Автоинспекторы начали преследование автомобиля. Во время погони водитель Nissan Primera ехал с высокой скоростью, а на оживленных участках неоднократно резко перестраивался, разворачивался и выезжал на тротуар, создавая угрозу безопасности граждан.
Количество экипажей ДПС увеличили, чтобы уберечь других водителей и пешеходов от опасного лихача. Для остановки нарушителя применили табельное оружие. На улице Московской инспектор сделал предупредительные выстрелы в воздух, а затем выстрелил по колесам автомобиля. После этого лихач потерял контроль над управлением, врезался металлический забор и выехал на тротуар, где остановился.
Лихачем оказался 41-летний ранее не судимый житель Березовского со стажем вождения 16 лет. От прохождения процедуры освидетельствования на состояние опьянения он отказался. Но в машине у него обнаружили пакетик с неизвестным порошкообразным веществом белого цвета. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции № 5 для проведения процессуальных действий. Найденное вещество направили на экспертизу.
Сотрудники ГИБДД составили в отношении водителя шесть административных материалов. Для выяснения всех обстоятельств его доставили в отдел полиции №5. Автомобиль поместили на спецстоянку.
В ГИБДД Екатеринбурга «Вечерним ведомостям» рассказали, что ночью автоинспекторы заметили на перекрестке проспект Космонавтов – Машиностроителей, как водитель Nissan Primera повернул с нарушением ПДД. Сотрудники ГИБДД потребовали водителя остановиться, но мужчина продолжил движение.
Автоинспекторы начали преследование автомобиля. Во время погони водитель Nissan Primera ехал с высокой скоростью, а на оживленных участках неоднократно резко перестраивался, разворачивался и выезжал на тротуар, создавая угрозу безопасности граждан.
Количество экипажей ДПС увеличили, чтобы уберечь других водителей и пешеходов от опасного лихача. Для остановки нарушителя применили табельное оружие. На улице Московской инспектор сделал предупредительные выстрелы в воздух, а затем выстрелил по колесам автомобиля. После этого лихач потерял контроль над управлением, врезался металлический забор и выехал на тротуар, где остановился.
Лихачем оказался 41-летний ранее не судимый житель Березовского со стажем вождения 16 лет. От прохождения процедуры освидетельствования на состояние опьянения он отказался. Но в машине у него обнаружили пакетик с неизвестным порошкообразным веществом белого цвета. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции № 5 для проведения процессуальных действий. Найденное вещество направили на экспертизу.
Сотрудники ГИБДД составили в отношении водителя шесть административных материалов. Для выяснения всех обстоятельств его доставили в отдел полиции №5. Автомобиль поместили на спецстоянку.
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