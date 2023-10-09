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В центре Екатеринбурга легковушка столкнулась с трамваем
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
В Екатеринбурге на перекрестке Ленина – Восточная легковушка столкнулась с трамваем. В ДТП пострадали четыре человека.
Авария произошла сегодня в 07.05. По предварительным данным, водитель Lada Largus ехал по улице Восточной и на перекрестке с проспектом Ленина столкнулся с трамваем №8. Трамвай ехал со стороны улицы Гагарина.
В результате ДТП пострадали четыре пассажира легковушки, все они жители Тюмени. Их доставили в ГКБ №36 с различными травмами.
В ГИБДД Екатеринбурга «Вечерним ведомостям» рассказали, что за рулём Lada Largus находился 38-летний мужчина со стажем вождения 14 лет. Трамваем управляла 56-летняя женщина с водительским стажем 29 лет. Выясняются все обстоятельства ДТП.
Авария произошла сегодня в 07.05. По предварительным данным, водитель Lada Largus ехал по улице Восточной и на перекрестке с проспектом Ленина столкнулся с трамваем №8. Трамвай ехал со стороны улицы Гагарина.
В результате ДТП пострадали четыре пассажира легковушки, все они жители Тюмени. Их доставили в ГКБ №36 с различными травмами.
В ГИБДД Екатеринбурга «Вечерним ведомостям» рассказали, что за рулём Lada Largus находился 38-летний мужчина со стажем вождения 14 лет. Трамваем управляла 56-летняя женщина с водительским стажем 29 лет. Выясняются все обстоятельства ДТП.
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