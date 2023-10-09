Полицейские Красноуфимска спасли 10 человек из ночного пожара

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Ночной пожар заметили два красноуфимских полицейских во время обхода вверенной им для патрулирования территории. Они бросились будить жильцов и спасли таким образом 10 человек.Пожар возник ночью на красноуфимской улице Пролетарской. Загорелся двухэтажный жилой дом. Дым от пожара первыми заметили сотрудники патрульно-постовой службы старший сержант полиции Александр Дружинин и младший сержант полиции Егор Лузгин. Первым делом они сообщили в дежурную часть о предполагаемом возгорании, а затем принялись оповещать жителей горящего дома о необходимости эвакуироваться. Сделать это было не так просто, поскольку в это время суток большинство граждан крепко спали. Дружинин и Лузгин кричали, стучали в окна и двери, и добились-таки того, что все находившиеся в доме люди вышли на свежий воздух. Некоторым из них бдительные полицейские помогали покинуть горящее здание через окна.Всего двое патрульных эвакуировали 10 человек. Убедившись, что в доме больше никого нет, полицейские отвели погорельцев на безопасное расстояние и до приезда пожарных следили, чтобы к строению никто не подходил.