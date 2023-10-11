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Первоуральский «Водоканал» обвинил в плохом качестве воды администрацию города
При этом представители «Водоканала» вновь не явились в суд
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Первоуральске продолжается борьба жителей города за чистую водопроводную воду. Напомним, этим летом, из кранов первоуральцев потекла коричневая жижа, и до сих пор не был проведён обещанный перерасчёт за август. А проблемы с качеством воды продолжаются и в октябре.
На сегодняшнее заседании по иску жителей одного из домов к первоуральскому «Водоканалу», ПАО «Т Плюс» и управляющей компании «Даниловское» представители «Водоканала» вновь не пришли, при этом менее чем за сутки до заседания предоставили отзыв и ходатайство о привлечении в дело ещё одного ответчика – администрацию Первоуральска (именно она, согласно отзыву, виновна в случившемся, а «Водоканал» считает, что вообще не нарушает права потребителей).
Судья отметил, что суд не имел возможности в столь короткие сроки уведомить других участников процесса, но тем не менее ходатайство удовлетворил – теперь, из-за привлечения в дело нового лица, его рассмотрение будет начато сначала.
Общественник Максим Ездаков считает, что «Водоканал» таким образом намеренно затягивает дело, стараясь избежать ответственности.
При этом в отзыве «Водоканал», обосновывая отсутствие вины предприятия, сослался на решение суда от декабря 2022 года – при том что серьёзные проблемы с водой в Первоуральске начались летом 2023 года.
Следующее заседание по делу состоится 3 ноября. Итогом его рассмотрения может стать выплата неустойки и компенсация морального ущерба жителям за некачественную воду.
На сегодняшнее заседании по иску жителей одного из домов к первоуральскому «Водоканалу», ПАО «Т Плюс» и управляющей компании «Даниловское» представители «Водоканала» вновь не пришли, при этом менее чем за сутки до заседания предоставили отзыв и ходатайство о привлечении в дело ещё одного ответчика – администрацию Первоуральска (именно она, согласно отзыву, виновна в случившемся, а «Водоканал» считает, что вообще не нарушает права потребителей).
Судья отметил, что суд не имел возможности в столь короткие сроки уведомить других участников процесса, но тем не менее ходатайство удовлетворил – теперь, из-за привлечения в дело нового лица, его рассмотрение будет начато сначала.
Общественник Максим Ездаков считает, что «Водоканал» таким образом намеренно затягивает дело, стараясь избежать ответственности.
При этом в отзыве «Водоканал», обосновывая отсутствие вины предприятия, сослался на решение суда от декабря 2022 года – при том что серьёзные проблемы с водой в Первоуральске начались летом 2023 года.
Следующее заседание по делу состоится 3 ноября. Итогом его рассмотрения может стать выплата неустойки и компенсация морального ущерба жителям за некачественную воду.
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