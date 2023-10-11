В свердловском поселке ввели режим ЧС из-за проблем с отоплением

«Спасаемся обогревателями. Сеть не выдерживает, вчера были отключения электроэнергии в домах. Котельная находится на территории воинской части. Представители котельной на связь не выходят»,

– цитирует Е1.RU Григория Вихарева.

«В целом я охарактеризовал бы ситуацию как бардак. Мы устали говорить [Министерству обороны]: передайте нам имущество. Случилась коллизия: я обязан обеспечить подачу тепла, но котельная мне не принадлежит»,