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В свердловском поселке ввели режим ЧС из-за проблем с отоплением
Фото: Вечерние ведомости
Жители поселка Гагарский Белоярского городского округа замерзают в своих домах. Там разрушилась котельная, от которой питается весь поселок. Глава ГО Григорий Вихарев объявил режим ЧС в поселке.
Котельной владеет воинская часть, располагающаяся на территории поселка. Как передает Е1.RU, местным жителям теперь приходится спасаться обогревателями, так как температура в домах около 14°С.
Глава Белоярского городского округа Григорий Вихарев заявили, что военные решили перевести котельную, которая отапливает поселок, с мазутного топлива на газовое. Однако подрядчик не справился с работами.
Местная администрация обратилась к замгубернатора Алексею Шмыкову за помощью, и поселку выделили мобильную котельную. При этом в Гагарском пришлось даже объявить режим ЧС.
Однако мобильная котельная не решила все проблемы. По словам Григория Вихарева, мощность котельной составляет 2 мегаватта. Сотрудники муниципального предприятия теплоснабжения привезли ее и подключили. В школе и садиках теперь довольно тепло, но в дома идет подача отопления низкого качества по температурному режиму.
Котельной владеет воинская часть, располагающаяся на территории поселка. Как передает Е1.RU, местным жителям теперь приходится спасаться обогревателями, так как температура в домах около 14°С.
«Спасаемся обогревателями. Сеть не выдерживает, вчера были отключения электроэнергии в домах. Котельная находится на территории воинской части. Представители котельной на связь не выходят»,
– рассказывает местная жительница.
Глава Белоярского городского округа Григорий Вихарев заявили, что военные решили перевести котельную, которая отапливает поселок, с мазутного топлива на газовое. Однако подрядчик не справился с работами.
Местная администрация обратилась к замгубернатора Алексею Шмыкову за помощью, и поселку выделили мобильную котельную. При этом в Гагарском пришлось даже объявить режим ЧС.
Однако мобильная котельная не решила все проблемы. По словам Григория Вихарева, мощность котельной составляет 2 мегаватта. Сотрудники муниципального предприятия теплоснабжения привезли ее и подключили. В школе и садиках теперь довольно тепло, но в дома идет подача отопления низкого качества по температурному режиму.
«В целом я охарактеризовал бы ситуацию как бардак. Мы устали говорить [Министерству обороны]: передайте нам имущество. Случилась коллизия: я обязан обеспечить подачу тепла, но котельная мне не принадлежит»,
– цитирует Е1.RU Григория Вихарева.
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