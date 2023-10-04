В Нижнем Тагиле водителя легковушки после ДТП зажало в машине



Фото: УГИБДД по Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле пьяный водитель Range Rover врезался в стоящую перед светофором «девятку». Водителя отечественной легковушки зажало в машине.Как рассказали в УГИБДД по Свердловской области, пьяный водитель Range Rover ехал по Ленинградскому проспекту со стороны Дзержинского и врезался в ВАЗ-2109, который остановился перед пешеходным переходом, так как загорелся красный сигнал светофора.Водителя «девятки» – мужчину 1971 года рождения – в результате ДТП зажало в салоне машине. Сотрудники МЧС прибыли на место для его деблокировки. Сейчас мужчину доставили в ЦГБ №1 с тяжелыми травмами.Водитель Range Rover прошел процедуру освидетельствования, результат –1,135 мл/л алкоголя в выдыхаемом. Решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела по статье 264 УК РФ.