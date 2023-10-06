В Екатеринбурге уже неделю ищут пропавшую школьницу

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге пропала 14-летняя Дана Власова. Ее местонахождение неизвестно с 4 октября.Приметы пропавшей: рост 155 см, худощавое телосложение, черные волосы, зеленые глаза.В день пропажи девочка была одета в черную куртку длиной до пояса, черные брюки и светлые кроссовки.Розыском пропавшей занимаются отдел полиции №7 и волонтеры поискового отряда «Прорыв». Всех, кто знает что-либо о местонахождении Даны, просят сообщить информацию по телефонам 8 (343) 254-80-44 (полиция) и 8 (900) 044-02-20 («Прорыв»).