Грузовик с поднятым кузовом повредил мост в Екатеринбурге



Фото: УГИБДД по Свердловской области





– добавили в ГИБДД. «По линии технического надзора сотрудники полиции проведут проверочные мероприятия на предмет наличия у водителя необходимых документов в соответствии с действующим законодательством, в том числе своевременного прохождения технического осмотра транспортного средства»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге грузовик повредил кузовом надземный железнодорожный путепровод. ДТП произошло вечером 11 октября на перекрестке Окружная – Селькоровская.Водитель грузовика FAV не заметил, как во время движения произошло самопроизвольное поднятие кузова. В результате кузов грузовика врезался в надземный железнодорожный мост.Сам водитель не пострадал, но путепровод оказался поврежден.В УГИБДД по Свердловской области рассказали, что движение транспорта на участке было организовано в одну полосу. Угрозы обрушения моста нет, железнодорожное сообщение не нарушено.Автоинспекторы составили в отношении водителя административный материал за повреждение дорожного сооружения. Также выясняется, в каком состоянии мужчина управлял грузовиком.