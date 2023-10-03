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Грузовик с поднятым кузовом повредил мост в Екатеринбурге
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В Екатеринбурге грузовик повредил кузовом надземный железнодорожный путепровод. ДТП произошло вечером 11 октября на перекрестке Окружная – Селькоровская.
Водитель грузовика FAV не заметил, как во время движения произошло самопроизвольное поднятие кузова. В результате кузов грузовика врезался в надземный железнодорожный мост.
Сам водитель не пострадал, но путепровод оказался поврежден.
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В УГИБДД по Свердловской области рассказали, что движение транспорта на участке было организовано в одну полосу. Угрозы обрушения моста нет, железнодорожное сообщение не нарушено.
Автоинспекторы составили в отношении водителя административный материал за повреждение дорожного сооружения. Также выясняется, в каком состоянии мужчина управлял грузовиком.
Водитель грузовика FAV не заметил, как во время движения произошло самопроизвольное поднятие кузова. В результате кузов грузовика врезался в надземный железнодорожный мост.
Сам водитель не пострадал, но путепровод оказался поврежден.
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В УГИБДД по Свердловской области рассказали, что движение транспорта на участке было организовано в одну полосу. Угрозы обрушения моста нет, железнодорожное сообщение не нарушено.
Автоинспекторы составили в отношении водителя административный материал за повреждение дорожного сооружения. Также выясняется, в каком состоянии мужчина управлял грузовиком.
«По линии технического надзора сотрудники полиции проведут проверочные мероприятия на предмет наличия у водителя необходимых документов в соответствии с действующим законодательством, в том числе своевременного прохождения технического осмотра транспортного средства»,
– добавили в ГИБДД.
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