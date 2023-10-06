В Екатеринбурге три самокатчика напали на женщину

«Субботним вечером, я вышла прогуляться из дома, через некоторое время меня окликнули и начали докапываться до меня, я сказала отстать от меня, но ничем это не помогло. Потом я услышала, что один из них несется на меня с бешеной скоростью на своем самокате, я развернулась, но ничего не смогла сделать, он пнул меня с такой большой силой, что я отлетела на несколько метров и упала на асфальт, стукнувшись головой», – цитирует пострадавшую телеграм-канал «Злой Екатеринбург».

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге трое молодых людей катались на самокатах и напали на местную жительницу. Следственный комитет проводит проверку.Инцидент произошел в Академическом районе. По предварительным данным, нападавшие сначала оскорбляли женщину, а потом с силой толкнули на землю. В результате женщина упала и стукнулась головой.Следственный отдел по Ленинскому району Екатеринбурга организовал проведения процессуальной проверки. Устанавливаются все обстоятельства инцидента, а также степень тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшей.