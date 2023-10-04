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Водитель Hyundai сбил женщину на «зебре» в Нижнем Тагиле
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В Нижнем Тагиле водитель Hyundai IX35 сбил на пешеходном переходе 53-летнюю женщину. ДТП произошло сегодня около 08.00 на улице Окунева.
В УГИБДД по Свердловской области рассказали, что водитель Hyundai IX35 ехал по улице Ильича в сторону Орджоникидзе и у дома №1а по Окунева сбил женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
53-летняя женщина в результате ДТП получила травмы. Ее госпитализировали в ЦГБ №1 Нижнего Тагила.
За рулем автомобиля находился 67-летний мужчина со стажем вождения 30 лет. Он заявил, что не заметил женщину на пешеходном переходе. Водителя привлекли к административной ответственности по статье 12.18 КоАП РФ (непредоставление преимущества в движении пешеходу).
В УГИБДД по Свердловской области рассказали, что водитель Hyundai IX35 ехал по улице Ильича в сторону Орджоникидзе и у дома №1а по Окунева сбил женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
53-летняя женщина в результате ДТП получила травмы. Ее госпитализировали в ЦГБ №1 Нижнего Тагила.
За рулем автомобиля находился 67-летний мужчина со стажем вождения 30 лет. Он заявил, что не заметил женщину на пешеходном переходе. Водителя привлекли к административной ответственности по статье 12.18 КоАП РФ (непредоставление преимущества в движении пешеходу).
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