Водитель Hyundai сбил женщину на «зебре» в Нижнем Тагиле

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле водитель Hyundai IX35 сбил на пешеходном переходе 53-летнюю женщину. ДТП произошло сегодня около 08.00 на улице Окунева.В УГИБДД по Свердловской области рассказали, что водитель Hyundai IX35 ехал по улице Ильича в сторону Орджоникидзе и у дома №1а по Окунева сбил женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.53-летняя женщина в результате ДТП получила травмы. Ее госпитализировали в ЦГБ №1 Нижнего Тагила.За рулем автомобиля находился 67-летний мужчина со стажем вождения 30 лет. Он заявил, что не заметил женщину на пешеходном переходе. Водителя привлекли к административной ответственности по статье 12.18 КоАП РФ (непредоставление преимущества в движении пешеходу).