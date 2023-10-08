На трассе Екатеринбург – Тюмень школьный автобус попал в ДТП



Фото: УГИБДД по Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На 231-м километре трассы Екатеринбург – Тюмень сегодня утром произошло ДТП с участием школьного автобуса.В УГИБДД по Свердловской области рассказали, что водитель «Газели» ехал в сторону Екатеринбурга, уснул за рулем и столкнулся со школьным автобусом «ПАЗ», который ехал впереди.К счастью, люди в результате ДТП не пострадали. В момент аварии в салоне автобуса находились девять детей. Их доставили в школу резервным транспортом.