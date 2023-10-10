Академический остался без воды из-за коммунальной аварии

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На Московском тракте в Екатеринбурге ночью прорвало трубу. Из-за этого в некоторых домах в Академическом пропала вода.Как сообщает Е1.RU, в домах нет ни горячей, ни холодной воды. Местная жительница рассказала, что из-за этого также не работает детский сад на улице Михеева. А в школе №181 попросили забрать детей после первого урока.В УК «Территория» уточнили, что отключение воды коснулось домов, которые они обслуживают. Сколько людей сидит без воды, неизвестно.Последствия коммунальной аварии сейчас устраняет «Водоканал». Там сообщили, что идут работы по переключению к резервной системе водоснабжения. Воду должны вернуть во второй половине дня. Пока к домам направили автоцистерну с водой.