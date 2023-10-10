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Академический остался без воды из-за коммунальной аварии
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
На Московском тракте в Екатеринбурге ночью прорвало трубу. Из-за этого в некоторых домах в Академическом пропала вода.
Как сообщает Е1.RU, в домах нет ни горячей, ни холодной воды. Местная жительница рассказала, что из-за этого также не работает детский сад на улице Михеева. А в школе №181 попросили забрать детей после первого урока.
В УК «Территория» уточнили, что отключение воды коснулось домов, которые они обслуживают. Сколько людей сидит без воды, неизвестно.
Последствия коммунальной аварии сейчас устраняет «Водоканал». Там сообщили, что идут работы по переключению к резервной системе водоснабжения. Воду должны вернуть во второй половине дня. Пока к домам направили автоцистерну с водой.
Как сообщает Е1.RU, в домах нет ни горячей, ни холодной воды. Местная жительница рассказала, что из-за этого также не работает детский сад на улице Михеева. А в школе №181 попросили забрать детей после первого урока.
В УК «Территория» уточнили, что отключение воды коснулось домов, которые они обслуживают. Сколько людей сидит без воды, неизвестно.
Последствия коммунальной аварии сейчас устраняет «Водоканал». Там сообщили, что идут работы по переключению к резервной системе водоснабжения. Воду должны вернуть во второй половине дня. Пока к домам направили автоцистерну с водой.
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Жители многоэтажки в Екатеринбурге остались без воды
10 октября 2023
10 октября 2023