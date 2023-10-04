Mercedes снес на Плотинке в Екатеринбурге забор и слетел с моста

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня ночью в Екатеринбурге автомобиль Mercedes после столкновения с иномаркой вылетел на тротуар на Плотинке и слетел с моста.По предварительной информации, на проспекте Ленина столкнулись Mercedes и BMW. От удара машина Mercedes вылетела на тротуар, протаранила забор и слетела с моста.В ДТП пострадали три человека, в том числе дети семи и 13 лет. Прибывшие на место медики оказали им необходимую помощь.В УГИБДД по Свердловской области рассказали, что в BMW находилась семья из четырех человек – жители Краснодарского края. В Mercedes кроме водителя были еще несколько пассажиров, но их точное количество еще устанавливается.У водителя BMW взяли биологическую среду и направили ее на химико-токсилогическое исследование для установления его состояния в момент аварии. Водитель второй иномарки был трезв.