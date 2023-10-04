Пьяный водитель Skoda устроил ДТП в Серове



Фото: УГИБДД по Свердловской области

Екатерина Лопаева © Вечерние ведомости

В Серове пьяный водитель Skoda устроил ДТП. В аварии пострадал 50-летний пассажир.Инцидент произошел 8 октября. Водитель автомобиля Skoda ехал по улице Карла Маркса в сторону Карбышева, не справился с управлением и врезался в опору уличного освещения.В результате ДТП 50-летний пассажир, находившийся на переднем сидении, был доставлен в городскую больницу с переломами рёбер, пневматорексом, разрывом почки и ушибами. Предположительно, он не использовал ремень безопасности. Водитель автомобиля не пострадал.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в УГИБДД по Свердловской области, автомобилем Skoda управлял 50-летний мужчина с 33-летним стажем вождения. В течение 2023 года он привлекался к административной ответственности 23 раза, все случаи связаны с превышением скоростного режима.Сотрудники Госавтоинспекции провели алкотестирование водителя, результат которого показал наличие 1,106 мг на литр алкоголя в выдыхаемом воздухе. В отношении водителя составлены административные материалы за пьяное вождение, за перевозку пассажира, не пристегнутого ремнем безопасности, за несоблюдение требований по обязательному страхованию гражданской ответственности и за повреждение дорожного объекта.