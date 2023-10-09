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На кольце у «Высоцкого» в Екатеринбурге столкнулись несколько машин

11.21 Вторник, 10 октября 2023
Фото: читатель «Вечерних ведомостей»
На кольце возле БЦ «Высоцкий» в Екатеринбурге сегодня столкнулись три автомобиля.

Читатель «Вечерних ведомостей» сообщил, что авария произошла на перекрестке Малышева – Розы Люксембург. В ГИБДД Екатеринбурга отметили, что в ДТП никто не пострадал.


Фото: читатель «Вечерних ведомостей»


«Участники самостоятельно оформили документы по оформлению ДТП, так как повреждения получили только транспортные средства»,

– рассказали «Вечерним ведомостям» в ГИБДД.



Фото: читатель «Вечерних ведомостей»


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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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