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На кольце у «Высоцкого» в Екатеринбурге столкнулись несколько машин
Фото: читатель «Вечерних ведомостей»
На кольце возле БЦ «Высоцкий» в Екатеринбурге сегодня столкнулись три автомобиля.
Читатель «Вечерних ведомостей» сообщил, что авария произошла на перекрестке Малышева – Розы Люксембург. В ГИБДД Екатеринбурга отметили, что в ДТП никто не пострадал.
Читатель «Вечерних ведомостей» сообщил, что авария произошла на перекрестке Малышева – Розы Люксембург. В ГИБДД Екатеринбурга отметили, что в ДТП никто не пострадал.
«Участники самостоятельно оформили документы по оформлению ДТП, так как повреждения получили только транспортные средства»,
– рассказали «Вечерним ведомостям» в ГИБДД.
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