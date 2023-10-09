На кольце у «Высоцкого» в Екатеринбурге столкнулись несколько машин



Фото: читатель «Вечерних ведомостей»





– рассказали «Вечерним ведомостям» в ГИБДД. «Участники самостоятельно оформили документы по оформлению ДТП, так как повреждения получили только транспортные средства»,



Фото: читатель «Вечерних ведомостей»

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На кольце возле БЦ «Высоцкий» в Екатеринбурге сегодня столкнулись три автомобиля.Читатель «Вечерних ведомостей» сообщил, что авария произошла на перекрестке Малышева – Розы Люксембург. В ГИБДД Екатеринбурга отметили, что в ДТП никто не пострадал.