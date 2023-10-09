В Екатеринбурге ищут автомобилиста, сбившего ребенка и уехавшего с места ДТП

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге ищут автомобилиста, который на улице Куйбышева сбил ребенка и уехал с места ДТП. Авария произошла вчера около 14.47 у дома №67 на Куйбышева.По предварительным данным, неустановленный водитель неустановленного автомобиля ехал по улице Куйбышева со стороны Розы Люксембург в направлении Гоголя и при повороте направо сбил ребенка.Девятилетнего ребенка доставили в больницу с различными травмами.В ГИБДД Екатеринбурга «Вечерним ведомостям» рассказали, что водитель скрылся с места происшествия. Сейчас устанавливаются его личность и местонахождения.Всех, кто знает что-либо о данном ДТП, просят сообщить информацию по телефонам: 263-19-02, 02, 8 (908) 632-43-67 или по адресу: улица Степана Разина, 20.